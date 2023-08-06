Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 21:58
Evrak Teslim Tarihinin Uzatılması

Değerli forum üyeleri, bilgisi olan arkadaşlarımızın cevaplamasını umuyorum.

Sözleşmeli personel olarak asil olarak hak kazandığım pozisyona zamanında evrak teslimi yaptım. Ancak evrak teslim tarihi iki defa uzatıldı. Sonuncu uzatma yedeklerden gelenler içindi. Benim sorum şu bu atamalarda benim durumum için bu tarihten sonra mı arşiv araştırılmasına girilecek yoksa evrakların verildiği ilk başta belirlenmiş olan sen evrak teslim tarihinde mi?

Teşekkürler

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