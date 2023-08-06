Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ağustos 2023 22:01
Polislik-ogretmenlik

Meslekte olan büyüklerim yaş 20 kötü bölüm diye diye üniye hiç gitmedim bu sene tyt puanım polislik için yeterli hedefim bu sene özel eğitim kazanmakti lakin alamadım puanı. Henüz PMYO başvurmadım şu an ki ekonomik şartlar mesleğin zorlukları vb. Bakımından bana bir yol gösterir misiniz bir daha sınava girip özel eğitim için çalışmalı miyim yoksa PMYO mu cidden karar veremiyorum tavsiyelerinizi bekliyorum saygılarımla

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