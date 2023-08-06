Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2023 22:23
Arsiv komisyonu

Merhaba,

Güvenlik ve arşiv belgeleri atanılan kurumda mi değerlendirilir yoksa valilikte mi?


Blacksea.35
Aday Memur
06 Ağustos 2023 22:27

Up


Blacksea.35
Aday Memur
06 Ağustos 2023 22:30

Olur/olmaz kararını diyorum.

Toplam 2 mesaj

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