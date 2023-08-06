KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Ağustos 2023 22:26
Sosyal bilgiler ÖABT

Sosyal bilgiler ÖABT netleriniz nasıl sınav çok zordu

Çok Yazılan Konular

Tüm KPSS oturumlarının tarihi değişmeli!..Kpss 2024-dershaneÖğretmenlik isteyenlerMicrosoft' da işler nasıl yürüyorAnkara'da adliye de teknisyenim. Kayseri'ye PDR'den atandım.

Sözlük

sakal 1 maruz kalmak 1 kötülük 1 Bugün olanlar 1 gül suyu 2 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 1 Börteçine 2 uçak kazaları 1 istanbul 1 ağla açılırsın 1

Son Haberler

İzmir'de 105 düzensiz göçmen yakalandı, 35 düzensiz göçmen kurtarıldıSerinlemek için girdiği gölette kanalında boğulduBartın'da ölüm atlayışı: 10 metre derinlikteki çamura saplandıİngiltere Süper Kupa'yı Arsenal kazandıRize'de ev sahibi kiracı kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.