Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Ağustos 2023 22:43
Muhasebeden anlayan
KDV tevkifatı mal alımında olur mu ben sadece hşzmet alımında diye biliyordum

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