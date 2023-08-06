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Editörler : **sude**


06 Ağustos 2023 22:51
Sahil güvenlik sivil memur sorum olcak

Arkadaşlar sivilmemur olarak mülakata girdim erkek berberiyim salık raporu vericem ama bende tek körlügü var sorun olurmu bana yardımcı olursaniz sevinirim

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