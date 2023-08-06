Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2023 23:13
Sözlesme yenılememe

Sozlesme yenılememenın oncesınde de cezası vardı ama dava yoluyla kazanılabılıyordu . Suan da unı hastanelerıne sozlesme yenılemeden gırmek mümkün mu unı kabul ederse sonrasında sıkıntı yasanılır mı

Çok Yazılan Konular

Polis esi sark tayini icin es durumuEş durumu acillSozlesme yenilememeİller arası tayin çıkıp gitmemekSağlık mazeret tayini sonuçlarıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.10.900 işçi alımı2023/5 çkysfazla mesai ve nöbetDiş hekimiyim eş durumu

Sözlük

gül suyu 2 kruvasan 1 sakal 1 Goygoy 1 gönderme yapmak 2 kötülük 1 uçak kazaları 1 çay simit 1 yıldız tilbe 1 istanbul 1

Son Haberler

Sigortalılık süresi başlangıcı memur emekliliğinde uygulanmaz?7 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildi7 ay önce evlendiği eşini 'kıskançlık' nedeniyle öldürmüşYeni bir siyasi parti daha kuruldu

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.