KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Ağustos 2023 23:43
DHMİ önlisans havacılık

Merhaba önlisans havacılık mezunuyum seneye kpss'ye girip apron memurluğu düşünüyorum ancak internette çok fazla bilgi bulamadım DHMİ apron memurluğu için hâlâ önlisans havacılık mezunlarından da alım yapıyor mu bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim.

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