Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 00:04
BANKA MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI vs GUY

Herkese merhaba. Ben yakın zamanda taşrada GUY kazandım ancak daha başlayamadım, soruşturma süreci sürüyor. Aynı zamanda özel bir bankadan İstanbul'daki genel müdürlükte çalışmak üzere Müfettiş Yardımcılığı teklifi aldım, süreç olumlu ilerliyor. Tabi imkan olarak özel sektör her zaman daha caziptir fakat benim hayalimdeki meslek Kaymakamlık açıkçası ve harıl harıl da Kaymakamlığa hazırlanıyorum. Kesin olan şu, iki meslekten birini seçeceğim ve çalışacağım ancak Kaymakamlık süreci için memurluktan mı devam etmeliyim yoksa imkanları göz önüne alarak yoğun iş tempolu, fırsat bulduğum nadir zamanlarda Kaymakamlık çalışabileceğim özel sektöre mi yöneleyim, çok kararsızım. Tavisyesi olan varsa dinlemekten çok memnun kalırım, teşekkürler.

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