Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


07 Ağustos 2023 00:14
Emevileri bitiren Mevali politikasıydı, Osmanlıyı bitiren Beşik ulemalığıydı, Sizce bugün bitti mi?

Benden olsun Köylüm olsun Bizim partiden Bizim mahalleden? diye diye ve yüksek makamdaki memurların çocukları devlette iyi yerde memur olurken, istediği kuruma takır takır geçerken, Liyakat sahibi memurlar veya vatandaşlarımız bu ülkede yıllardan beri harcanıyor.

Mevali poltikaso artık yüzsüzleşti direk Sertifika vs ile Üniversite ler Belediyeler vs birçok kurum kişiye özel kadro aça biliyor.

Beşik ulemalığıda Taa üniversite ler açıldığından beri vardı aynı sülaleden kişiler hemde aynı fakültede hoca oldu, akademisyenlik artık aile şirketi gibi Emeğiyle kazanana sözüm yok ama ezici çoğunluk nokta atışı akademisyen oluyor.

Sizce çok mu zor adam gibi kanun yaparak işi ehline vermek, terör bağı var diye mülakat varsa o zaman kpss müracatında direk sınava almayın veya işe girde bile bağı varsa işten atın, siz buna engel gördüğünüz ne varsa referanduma getirin halk geçirsin.

Akademisyenlikte öğretmenlik gibi atamaya tabi olsun Alınan akademisyenlerin kalitesi belli

Artık ülkece liyakate ve çok çalışmaya önem vermeliyiz yoksa ekonomi zor düzelir Hakkaniyetli olalım ki Bereketli işlerimiz olsun? Slm ve dua ile?

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