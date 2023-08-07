Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 01:18
DEHB ve Karşı Gelme Bozukluğu

Konunun yeri burası değil ancak uzman arkadaşlar daha çoktur bu sayfada Oğlum 7 yaşında DEHB,dürtüsel ve karşı gelme bozukluğu var.Takintilar çabası. Dehb genetik bu pek tartışma götürmüyor.Lakin eşim çocuk böyle sorumlusu sensin senin yüzünden böyle diyor.Genetik diyorum olsun genetik ama senin davranışların yüzünden diyor .. Şaka gibi. Çıldiracagim.Cocuk krize giriyor bana ve annesine saldırıyor vuruyor ikimizi darbediyir. Bu olaydan sonra eşim benle kavga ediyor.Diyorum sen ne yaşıyorsan aynısını yasiyorum yok diyor.Cocukla yatma diyorum hala çocukla yatiyor ne yapayım yatmayip diyor.Cocuga yaptığı bir davranışın sonucunu neden olmayacağını izah ediyorum çok konuşuyorsun diyor . kayınpeder tuzu biberi

Cildirmamak elde değil Ne yapayım.Özelikle hanım arkadaslar


difficulties
Aday Memur
07 Ağustos 2023 01:34

Eşiniz yardım alsın. Almıyorsa boşanın. Bu hikayeden bu mevcutla mutlu çıkmaz. Bu durumda kendinizi kurtarın.


biochemical
Aday Memur
07 Ağustos 2023 01:36
Nerde 7-8 yaş çocuk görsem dehb teşhisli oluyor. Hepsi de ya tablet bağımlısı ya telefon bağımlısı. Komşumuzun oğluna da dehb demişler. Çocuk tablete pür dikkat bakıyor ancak tableti elinden aldığın zaman yerinde durmuyor sorduğun soruya cevap vermiyor vs. Bir de çocuklar asla ebeveynleriyle uyumamalı
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