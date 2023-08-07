DEHB ve Karşı Gelme Bozukluğu

Nerde 7-8 yaş çocuk görsem dehb teşhisli oluyor. Hepsi de ya tablet bağımlısı ya telefon bağımlısı. Komşumuzun oğluna da dehb demişler. Çocuk tablete pür dikkat bakıyor ancak tableti elinden aldığın zaman yerinde durmuyor sorduğun soruya cevap vermiyor vs. Bir de çocuklar asla ebeveynleriyle uyumamalı

Nerde 7-8 yaş çocuk görsem dehb teşhisli oluyor. Hepsi de ya tablet bağımlısı ya telefon bağımlısı. Komşumuzun oğluna da dehb demişler. Çocuk tablete pür dikkat bakıyor ancak tableti elinden aldığın zaman yerinde durmuyor sorduğun soruya cevap vermiyor vs. Bir de çocuklar asla ebeveynleriyle uyumamalı