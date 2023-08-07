Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ağustos 2023 02:14
Erzuruma gelenler/gidenler

Eruzurm merkezli Oğuzkanlar nakliyat isimli nakliye firmasından uzak durun sözlerinde durmuyorlar taşıma günü ek para istedi, eşyaları paketleme olarak streç filme sarıp taşıdı, mobilyaları monte etmeden gitti beyaz eşyalar mobilyalarımdan bazıları zarar gördü ben taşıdım pişman oldum siz mağdur olmayın.

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