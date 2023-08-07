Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 02:22
Erzurum kalmak için yer..

Selamın Aleyküm Erzurum?a tayinim çıktı. Evi hemen taşıyamayacağım. 1-2 ay Erzurum merkezde uygun fiyatlı düzgün Polisevi benzeri nerede kalabilirim . Teşekkürler

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