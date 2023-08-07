Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 02:48
Yeşil pasaport 3-4 derece

Arkadaşlar çevrenizde İKM kadro derecesi 3 üncü yada 4 üncü dereceye düşerek yeşil pasaport alabilen var mı?Teşekkürler.

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