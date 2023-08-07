merkezi hizmetiçi eğitimi çıktı gidemiyorum. Ne ceza veririler?cezadan dolayı yurtdışı öğretmenliğin

bebeğim küçük olduğu için yanımda götürmem gerekiyor ama hizmet içi eğitim enstitüsü yer olmadığını söyledi. bu nedenle gidemeyeceğim. Başka yerde kalırsam da yevmiye ödenmeyeceğini ilettiler. rapor alma şansım yok. asla vermiyor aile hekimim dahil.

bana kınama cezası mı verilir? bir de ben yurt dışı öğretmenliğine hazırlanıyordum ceza verilirse başvuramaz mıuyım sicilim bozulduğu için?