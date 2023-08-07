Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


07 Ağustos 2023 08:56
Yeni Promosyon Anlaşması Hakkında

evet arkadaşlar yeni promosyon anlaşması yapılmıştır. promosyon anlaşmasına sadece ziraat katılım bankası çağırılmıştır. ziraat katılım bankası 10 (on) bin tl verdiği teklif kabul edilmiştir.

akıllarda yine aynı soru : promosyon anlaşmasına neden sadece ziraat katılım bankası çağırılmaktadır? ali erbaş'ın ziraat katılım dan çıkarı nedir?

ali erbaş'a ziraat katılımdan yüzde kaç hisse verilmiştir ki, promosyon anlaşmasına ziraat katılımdan başkasını çağırmamıştır? bu promosyon anlaşmasından hangi üst düzey görevliler nemalanmaktadır ki ziraat katılım dan başkasıyla anlaşmaya yanaşmamaktadır? i&#775;mamların promosyonlarını hangi üst düzey yetkililer ceplerini doldurmaktadır? bu promosyon ankara'daki yetkililere helal de, imamlara haram mıdır?

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