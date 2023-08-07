KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 09:16
Çok önemli bir sorum var arkadaşlar

5-6 aydır kamuda sözleşmeli çalışıyorum ancak yurt dışında dil kursuna gidecegim ama ücretsiz izin yokmuş mecburen aralıkta sözleşmemi yenilememeyi düşünüyorum, böylr yaparsam temmuz ayında merkezi tercihlerde tercih verebilir miyim ? sözleşme yenilememenin cezası var mı sonuçta bırakmıyorum memurlugu ama bilemedim yardımcı olursanız çok makbule geçer

Çok Yazılan Konular

2022/2 DHMİ atananlar göreve başlama süreci ne kadar sürdüZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tüm KPSS oturumlarının tarihi değişmeli!..DSİ yedekler2023 KPSS GYGK kolay mıydı sizce?Hatay mı ? Tekirdağ mı ?KPSS 2023 genel yetenek2024 Gk-Gy nasıl çalışmalıyım?Eti madene atananlar

Sözlük

Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 6 gül suyu 1 dişengin 1 doktor istifaları ve yurtdışına gitmeler 1 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 2 çay simit 1 sakal 1 yoğun bakımda çalışan hemşirelere 7 gün 5yıldız otellerde bedava 1 maruz kalmak 1 çocuk doktorluğu son durum 1

Son Haberler

Yazıcıoğlu ile arkadaşları, helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda anıldıNijer'de cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattıGalatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ljubljana ile karşılaşacakBrent petrolün varil fiyatı 86,14 dolarBankalar kredi vermeyince, GSM operatörleri vermeye başladı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.