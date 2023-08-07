Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 09:22
KGM den DHM ye geçiş

Merhaba karayollarından devlet hava meydanları işletmesine nasıl geçiş yapabiliriz ? geçiş yapmak mantıklı mı ? fikri olan arkadaşlar yazabilir mi teşekkürler.

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