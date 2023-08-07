Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 09:34
Kent A.Ş leri Kamu mu ? yoksa özel mi ? oluyor arkadaşlar

Merhaba arkadaşlar, taşeronun kalkmasıyla bir çok belediyede Kent A.Ş adı altında kurum tarafından oluşturulan şirketler mevcut, ve bu şirketlere bağlı olarak personeller çalıştırıldı. Sonradan atanan arkadaşlar hakları açısından hizmet birleştirmek için müracaatta bulunmalarına rağmen kent a.ş kamu değil özel olduğunu resmi yazı ile beyan ettiler ama SGK da kaydı kamu diye geçen şirketin ve %100 kurum tarafından kurulan bir şirket nasıl özel olabilir. Sırf bu yüzden çok hak kaybı oluyor. Özel mi değil mi bilen bir arkadaş bilgi verirse çok seviniriz.

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