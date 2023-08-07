Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 09:45
Eş durumu ekranı açıldı mı?

Merhaba hocalarım eş durumu ekranı açılmadı henüz sanırım ulaşamadım. Ayrıca eşi kamuda çalışanlar için sadece görev yeri belgesi yeterli mi klavuzu okudum ekstra bir ibare göremedim bilgisi olan varsa şimdiden teşekkür ederim &#9786;&#65039;


Millennium
Şef
07 Ağustos 2023 10:02

Ben de ayrı bir konu açmak istemediğim için burada sorayım, ilk kez eş durumundan tayin isteyeceğim, il içi/il dışı fiyaskolarından sonra bir beklentim olmalı mı? Yani diğer ikisine göre eş durumunda tayin ihtimali daha mı çoktur sizce? İl içinde vs açılmayan okullar eş durumunda açılabilir mi?


kutlay7
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 10:41

Es durumunda butun bos normlari acmak zorundalar,yerlesme olmazsa il veya ilce emri yaoiyorlar.


Delikurt34
Aday Memur
07 Ağustos 2023 11:06
Ekran hala açılmamış. Akşamı bulacak galiba

stillsoon
Aday Memur
07 Ağustos 2023 11:26

Başvuru ekranı açılmış. Herkese hayırlı olsun.

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