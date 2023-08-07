Ev sahiplerinin Allah yardımcısı olsun

Şimdi sen öğretmensen öğrencilerin için cidden çok üzüldüm. Sen boşver de kirayı filan da öğrencilerine düzgün eğitim ver.

Şimdi sen öğretmensen öğrencilerin için cidden çok üzüldüm. Sen boşver de kirayı filan da öğrencilerine düzgün eğitim ver.