Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"

Son Sayfa

07 Ağustos 2023 09:51
Ev sahiplerinin Allah yardımcısı olsun

Eski kiracılar yüzde 25 ten fazla kira artışı yapmıyor, apartman aidatla aynı kirayı vererek oturuyor evden çıkmıyor, ne olacak bu ev sahiplerinin maddi kaybı? Kimse düşünmüyor


85200258
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 09:53
Gözlerini toprak doyursun diyip ilk yorumu ben yapayım.

Pelinin
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 09:59

Ne güzel ya, hakaret et çık işin içinden, birlikte mi kazandın çalıştın ?

85200258, 2 saat önce
Gözlerini toprak doyursun diyip ilk yorumu ben yapayım.

85200258
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 10:03
Enflasyon dusseydi kirada indirim mi yapacaktin?

Pelinin
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 10:05

Matematik bilgisi sıfır olan arkadaş, sana ne yanıt vereyim şimdi dört işlem mi anlatayım?

85200258, 2 saat önce
Enflasyon dusseydi kirada indirim mi yapacaktin?

85200258
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 10:07
İntegralle anlat ev kirasını ;-) Bilgili görüneyim derken komik görünmek ;-)
Pelinin, 2 saat önce

Matematik bilgisi sıfır olan arkadaş, sana ne yanıt vereyim şimdi dört işlem mi anlatayım?


Pelinin
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 10:13

Komik olan sizsiniz enflasyonun düşmesi dediğiniz şey artışın azalması demek, dou you understand?

85200258, 2 saat önce
İntegralle anlat ev kirasını ;-) Bilgili görüneyim derken komik görünmek ;-)

Fingolfin42
Aday Memur
07 Ağustos 2023 10:13

Sanki yüzde 25 e uyan ev sahibi var? Boş yapma burada. 2000 lira olan kiram 6000 oldu


85200258
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 10:15
Şimdi sen öğretmensen öğrencilerin için cidden çok üzüldüm. Sen boşver de kirayı filan da öğrencilerine düzgün eğitim ver.
Pelinin, 2 saat önce

Komik olan sizsiniz enflasyonun düşmesi dediğiniz şey artışın azalması demek, dou you understand?


Pelinin
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 10:16

Asıl sen boş yapma, bugün kiralasan 15 bin olacak evde 6 bine oturuyorsun bir de şikayet ediyorsun


85200258
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 10:18
Ayrica evin o kadar degerliyse kiraya verme kardeşim. Bu banka faizi mi günlük olarak güncellenecek? Çekin elinizi de gözünüzu de milletin cebinden. Hata sizde değil ancak. Devlet tokiye ev yaptırıp kiraya verecek piyasayı devlet belirleyecek yoksa senin gibi kan emiciler milletin iliğini kemiğini somurur.

Pelinin
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 10:18

Çok komik verecek yanıt bulamayınca konuyla alakasız hebele bübele bişeyler uydurayım mı dedin ? :)))

85200258, 2 saat önce
Şimdi sen öğretmensen öğrencilerin için cidden çok üzüldüm. Sen boşver de kirayı filan da öğrencilerine düzgün eğitim ver.

Fingolfin42
Aday Memur
07 Ağustos 2023 10:19

Harbi cahilsin yahu. Daha nerede oturduğumu kaç yıllık evde oturduğumu dahi bilmeden atıp tutuyorsun. Ev sahibi oldum da kahin de mi oldun. Pes doğrusu.

Pelinin, 1 saat önce

Asıl sen boş yapma, bugün kiralasan 15 bin olacak evde 6 bine oturuyorsun bir de şikayet ediyorsun


Blacksea.35
Aday Memur
07 Ağustos 2023 10:21

Bura ağlama duvarı değil yallah


Pelinin
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 10:22

Ben miyim cahil? Sayın hocam cahil sensin asıl, yasa yüzde 25 diyor neden artırmam demedin bana burda yazmayı biliyorsun ev sahibine ağzını açamadın mı?

Fingolfin42, 1 saat önce

Harbi cahilsin yahu. Daha nerede oturduğumu kaç yıllık evde oturduğumu dahi bilmeden atıp tutuyorsun. Ev sahibi oldum da kahin de mi oldun. Pes doğrusu.


Pelinin
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 10:24

Milletin cebinden elimizi mi çekelim? Yuh artık ya, yuh yani, milletin evinde bedava oturup ondan sonra birde bu kadar pişkinlik pes artık, asıl kiracı çeksin elini milletin malından

85200258, 1 saat önce
Ayrica evin o kadar degerliyse kiraya verme kardeşim. Bu banka faizi mi günlük olarak güncellenecek? Çekin elinizi de gözünüzu de milletin cebinden. Hata sizde değil ancak. Devlet tokiye ev yaptırıp kiraya verecek piyasayı devlet belirleyecek yoksa senin gibi kan emiciler milletin iliğini kemiğini somurur.

85200258
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 10:28
Kiracin senin başına silah dayayıp mi kiraladı evini? Dolarla vereydin evini kiraya öngörülü olsaydın. Olmadıysan oturup %25 zammını alıp oturacaksin. Ya da Almanya'dan oğlun kızın gelecek kiracini çıkarmaya çalışacaksın mahkeme yoluyla. Yolun açık olsun aç gözlü ev sahibi...
Pelinin, 1 saat önce

Milletin cebinden elimizi mi çekelim? Yuh artık ya, yuh yani, milletin evinde bedava oturup ondan sonra birde bu kadar pişkinlik pes artık, asıl kiracı çeksin elini milletin malından


Osman2019
Aday Memur
07 Ağustos 2023 10:29

Başlığı açan arkadaş çok haklı,Devlet kiracı için gerekli adımları atıyorsa ev sahipleri içindatmalı


Pelinin
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 10:30

Kastettiğim elbette bedavaya oturan kesinlikle çıkmam diyenler, yoksa tabiki çok düşünceli insanlar var, ayrıca elbette sizin dediğiniz gibi haksız ev sahibi de çok ancak bu kimsenin evinde yıllarca bedavaya oturmaya gerekçe olmamalı

Pelinin, 1 saat önce

Milletin cebinden elimizi mi çekelim? Yuh artık ya, yuh yani, milletin evinde bedava oturup ondan sonra birde bu kadar pişkinlik pes artık, asıl kiracı çeksin elini milletin malından


Osman2019
Aday Memur
07 Ağustos 2023 10:31

Başlığı açan arkadaş sonuna kadar haklı.Biraz empati yapın kiracı olanlar bir an düşünsün ev sahibi olduğunu ,zorla güçlükle ev sahibi olarak oradan gelecek kira ile geçimini sağladığını o zaman anlaşılacak durumun ciddiyetie.Devletimiz kiracısıni düşündüğü gibi ev sahibinide düşünmeli .


Osman2019
Aday Memur
07 Ağustos 2023 10:32

Sonuna kadar haklısıniz

Pelinin, 1 saat önce

Kastettiğim elbette bedavaya oturan kesinlikle çıkmam diyenler, yoksa tabiki çok düşünceli insanlar var, ayrıca elbette sizin dediğiniz gibi haksız ev sahibi de çok ancak bu kimsenin evinde yıllarca bedavaya oturmaya gerekçe olmamalı

Toplam 29 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Kiracılara Allah yardım etsinTayin hakkının sınavla olması gerekliliğiEv sahiplerinin Allah yardımcısı olsunYusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizYeni Başlayan Öğretmene tavsiyelerİl dışı ilişik kesme süresiİl dışı ve eş durumu iptalEmlak Balonu SönüyorEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Alan değişikliği

Sözlük

Bugün olanlar 1 Goygoy 2 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 2 ölüm 1 kötülük 2 tavsiye filmler 1 dişengin 1 abd'nin dünyanın en vahşi ve acımasız ülkesi olması bakınız 2 at 1 acıtıcı gerçekler 2 istanbul 1

Son Haberler

Uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri 10 yılda gezdiAfyonkarahisar'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıMeclis yarın olağanüstü toplanıyorBu yaz 'çok yüksek ihtimalle' en sıcak yaz olarak kayıtlara geçecekYeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.