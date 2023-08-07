KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 10:26
Bilirkişi raporuna itiraz

Arkadaşlar bilirkişi raporunu avukatım 14 gunluk yasal sureyi bir iki gün geciktirdi sizce sıkıntı olur mu?

Çok Yazılan Konular

27 yaştan sonra iyi bi kariyer başlangıcı imkansız mı?

Sözlük

koltuk örtüsü 1 Börteçine 2 tavsiye filmler 1 ötekinin ötekisi 1 tarhana 2 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 7 doktor istifaları ve yurtdışına gitmeler 1 yorgun mermi 1 sakal 1 abd'nin dünyanın en vahşi ve acımasız ülkesi olması bakınız 2 at 1

Son Haberler

Uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri 10 yılda gezdiAfyonkarahisar'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıMeclis yarın olağanüstü toplanıyorBu yaz 'çok yüksek ihtimalle' en sıcak yaz olarak kayıtlara geçecekYeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.