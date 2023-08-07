Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 10:39
Muş milli eğitim telefon

Arkadaşlar web sitesinde yazan telefonlardan ulaşılamıyor. Geçersiz numara diyor. Muş'ta çalışan , milli egitimin numarasını bilen var mı?

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