Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 11:18
İl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusu

Bizim il içi isteğe bağlı mazeret başvurumuz sonrası atamamız oldu ancak geldiğimiz okul mazeret ilçemizde değil. İ içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzunda "D. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar" başlığında "Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır." ibaresi yer alıyor.

Bu durumda bizim eski ilçeye il içi mazeret başvurusu yapamayacağımız anlamı çıkıyor. Ancak bugün mebbis ekranın başvuru yapılamayacağı şeklinde ibare yer alıyor. Bu konu hakkında ilçe MEM'e ulaştım ve onlar yapılacağını teknik bir sıkıntı olduğunu ilettiler. MEB'in 444 lü numarasından bilgi başvurusunda bulundum.

Acaba bu konuda biz mi yanlış yorumladık yoksa il içi mazeret başvurusunda bir sıkıntı yok sistemsel bir arıza mıdır sizce arkadaşlar?

Not: İl içi isteğe bağlı tayinimiz A ilçesinden B ilçesine oldu ancak mazeret ilçemiz C ilçesi.

Çok Yazılan Konular

Kiracılara Allah yardım etsinTayin hakkının sınavla olması gerekliliğiEv sahiplerinin Allah yardımcısı olsunYusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizYeni Başlayan Öğretmene tavsiyelerİl dışı ilişik kesme süresiİl dışı ve eş durumu iptalEmlak Balonu SönüyorEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Alan değişikliği

Sözlük

sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 2 acıtıcı gerçekler 2 Börteçine 2 bağımlılık 2 gül suyu 1 kötülük 2 bamya 2 tavsiye filmler 1 yorgun mermi 1 menşei 1

Son Haberler

Uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri 10 yılda gezdiAfyonkarahisar'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıMeclis yarın olağanüstü toplanıyorBu yaz 'çok yüksek ihtimalle' en sıcak yaz olarak kayıtlara geçecekYeni haftada bunaltıcı sıcaklar sürecek mi?

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.