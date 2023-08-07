İl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusu

Bizim il içi isteğe bağlı mazeret başvurumuz sonrası atamamız oldu ancak geldiğimiz okul mazeret ilçemizde değil. İ içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzunda "D. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar" başlığında "Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır." ibaresi yer alıyor.

Bu durumda bizim eski ilçeye il içi mazeret başvurusu yapamayacağımız anlamı çıkıyor. Ancak bugün mebbis ekranın başvuru yapılamayacağı şeklinde ibare yer alıyor. Bu konu hakkında ilçe MEM'e ulaştım ve onlar yapılacağını teknik bir sıkıntı olduğunu ilettiler. MEB'in 444 lü numarasından bilgi başvurusunda bulundum.

Acaba bu konuda biz mi yanlış yorumladık yoksa il içi mazeret başvurusunda bir sıkıntı yok sistemsel bir arıza mıdır sizce arkadaşlar?

Not: İl içi isteğe bağlı tayinimiz A ilçesinden B ilçesine oldu ancak mazeret ilçemiz C ilçesi.