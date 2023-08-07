Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 11:20
Tayin
Sözleşmeliden kadroya geçişimiz yapıldı, 4 yıl dolmadan tayin isteye biliyormuyuz, veya dilekçe yazan varmı,

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