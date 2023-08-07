Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 11:31
LGS ÜCRETLERİ MEMUR VE ŞOFÖRLERE NEDEN ÖDENMİYOR

SINAVIN GEÇELİ 2 AY OLDU HALA LGS ÜCRETİ MEMUR VE ŞOFÖRLERE ÖDENMEDİ SORDUGUMUZDA ÖDENEK BEKLENİYOR DİYORLAR.ÖĞRETMENLERE EK DERSLE ÖDENEN ÜCRETLER İÇİN ÖDENEK VARDA MEMURA YOK VALLAHİ YAZIK SADECE ÖĞRETMENDEN İBARET DEĞİL MİLLİ EĞİTİM

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