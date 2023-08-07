Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 11:32
Eş durumu temmuz ayı sigorta girişi henüz yok yardımm

Belgeleri taratıp gönderdim ancak en son haziran ayının sigorta girişi var temmuz ayının yok ağustosun 10undan önce giremem diyor muhasebeci sorun olur mu?? Ama sigorta tescil kaydı belgesi aldık ordan belli olmaz mı?

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