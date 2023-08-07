Eş durumu özür ilçesi

Hocalarim merhaba, il disindan izmir'e mazeret yapiyorum. Esimin isyeri konak, evimiz bornovada. Ben ozur ilcesine konak diye yazdim ama gruplarda gördüğüm kadarıyla bornova da yazabiliyormusum sanirim. Il emri olursa orada ne istedigimize bakiyorlarmis vs deniyor. Basvurumu sildirip bornova olarak tekrar yapmali miyim sizce bilen var mi? Ya da basvurumu sildirttikten sonra sorunsuz tekrar basvuru yapabiliyor muyum? Baska bir yerde de burada seçtiğimiz ilcenin formalite gibi olduğunu, 2. asamada zaten tum ilcelerdeki okullar acilacagi icin bir önemi olmadigini okudum. Benim merak ettigim il emrine kalirsam neye bakilacagi / sildiril bastan yapip yapamayacagim. Tesekkurler simdiden

Hocalarim merhaba, il disindan izmir'e mazeret yapiyorum. Esimin isyeri konak, evimiz bornovada. Ben ozur ilcesine konak diye yazdim ama gruplarda gördüğüm kadarıyla bornova da yazabiliyormusum sanirim. Il emri olursa orada ne istedigimize bakiyorlarmis vs deniyor. Basvurumu sildirip bornova olarak tekrar yapmali miyim sizce bilen var mi? Ya da basvurumu sildirttikten sonra sorunsuz tekrar basvuru yapabiliyor muyum? Baska bir yerde de burada seçtiğimiz ilcenin formalite gibi olduğunu, 2. asamada zaten tum ilcelerdeki okullar acilacagi icin bir önemi olmadigini okudum. Benim merak ettigim il emrine kalirsam neye bakilacagi / sildiril bastan yapip yapamayacagim. Tesekkurler simdiden