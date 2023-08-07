Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 11:42
Eş durumu özür ilçesi
Hocalarim merhaba, il disindan izmir'e mazeret yapiyorum. Esimin isyeri konak, evimiz bornovada. Ben ozur ilcesine konak diye yazdim ama gruplarda gördüğüm kadarıyla bornova da yazabiliyormusum sanirim. Il emri olursa orada ne istedigimize bakiyorlarmis vs deniyor. Basvurumu sildirip bornova olarak tekrar yapmali miyim sizce bilen var mi? Ya da basvurumu sildirttikten sonra sorunsuz tekrar basvuru yapabiliyor muyum? Baska bir yerde de burada seçtiğimiz ilcenin formalite gibi olduğunu, 2. asamada zaten tum ilcelerdeki okullar acilacagi icin bir önemi olmadigini okudum. Benim merak ettigim il emrine kalirsam neye bakilacagi / sildiril bastan yapip yapamayacagim. Tesekkurler simdiden

teachertobe
Memur
07 Ağustos 2023 11:54

Hocam direkt il veya ilçe mem arayıp bilgi alın


realistyorumcu
Aday Memur
07 Ağustos 2023 12:50
İzmir büyükşehir statüsünde istersen dikili bile yazarsın
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kiracılara Allah yardım etsinEv sahiplerinin Allah yardımcısı olsunTayin hakkının sınavla olması gerekliliğiYusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizYeni Başlayan Öğretmene tavsiyelerİl dışı ilişik kesme süresiİl dışı ve eş durumu iptalEmlak Balonu SönüyorEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Alan değişikliği

Sözlük

istanbul 1 Börteçine 1 koltuk örtüsü 1 menşei 1 Halka Arz 4 yoğun bakımda çalışan hemşirelere 7 gün 5yıldız otellerde bedava 1 antik heykellerin aslında orjinalleri renkliymiş 1 yorgun mermi 1 yıldız tilbe 1 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 2

Son Haberler

Bilge Kral Aliya İzetbegoviç, doğumunun 98. yılında saygı ve özlemle anılıyorKırklareli'nde bir haftada 241 düzensiz göçmen yakalandıBayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptıBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüSungurlu'da şap karantinası başlatıldı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.