Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 12:03
Yıllık izin

Sözleşmeli memurum daha önce özel sektörde çalıştım yıllık izin için hizmet birleştirme yapabilir miyim?


hsnd
Müsteşar
07 Ağustos 2023 13:11

Özel sektördeki çalışmışlığınız size kamuda yıllık izin hakkı tanımaz. Kamuda yıllık izin hakkı elde edebilmeniz için fiili olarak 1 hizmet yılını doldurmanız ya da daha önceden en az 1 yıl kamu hizmetinizin bulunması gerekir.

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