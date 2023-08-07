Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 12:10
idari Soruşturmada Yapılan Haksızlıkların Ortaya Çıkması

Arkdaşlar Merhabalar.

2019 yılından bu yana geçirdiğim İdari soruşturmalar neticesinde aldığım Kınama Cezasını Mahkeme iptal etti. Lakin bu soruşturmaya neden olan Müdür hakkında vermiş olduğum Mobinge maruz kalmam ile alakalı dilekçeye hiç bir işlem tahsis edilmedi. Hakkımda 3 adet soruşturma açıldı. hepsinden aklandım. Bu arada bu soruşturmadaki olumsuzluklar ile alakalı CİMER üzerinden müracaatlarda bulundum. Bu müracaatlar neticesinde tarafıma Bu sefer Teftiş Kurulu Soruşturma açtı. Teftiş Kurulu tarafından atanan Başmüfettişin aldığı ifadelerde, muhakkik olan Müdür 3 olay ile alakalı olarak: "Daha önce Muhakkiklik eğitimi almadım. Bu konu hakkında tecrubem yoktu. Bilerek hata yapmadım."şeklinde beyanları bulunmaktadır. Teftiş Kurulu Başmüfettişi burdaki haksızlıkları görmesine rağmen en küçük bir soruşturma açmamış, aksine tehditvari ve hakarete varan ifadeler kullandığım için bana ceza vermiştir. Sorum şudur.

Teftiş Kurulunu bu konular ile alakalı nereye nasıl şikayet ederim? Yardımcı olursanız sevinirim.


Kenzo123
Aday Memur
07 Ağustos 2023 12:31

Sana hangi fiilinden hangi maddeden ceza verdiler

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