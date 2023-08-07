Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 12:14
Tezsiz yüksek lisans yan verir mi?

Tezsi̇z yüksek li̇sans yan veri̇rmİ? Teşekkür ederim


tundercat06
Memur
07 Ağustos 2023 12:57

verir


sifonyally
Aday Memur
07 Ağustos 2023 13:12

Hocam bazıları vermez diyor kafam karıştı


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
07 Ağustos 2023 13:57
Dmk çok açık.. 1 kademe alırsın.. Sağlık bölümleri bitirirsen buna aöf acil durum,sosyal hizmet, sağlık yönetimi dahil bir derece alırsın.
sifonyally, 9 saat önce

Hocam bazıları vermez diyor kafam karıştı


ismirli355
Aday Memur
07 Ağustos 2023 14:12
verir diyenede inanmayacaksan vermez diyenede inanmayacaksan niye soruyorsun
sifonyally, 9 saat önce

Hocam bazıları vermez diyor kafam karıştı


sinan0
Aday Memur
07 Ağustos 2023 17:43

Veriyor, yaptım ben.


sifonyally
Aday Memur
07 Ağustos 2023 18:06

Teşekkür ederim hocam sağolun


Android60
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 18:51

Tezli tezsiz uzaktan tezsiz hepsi yan verir yeterki yüksek olsun


elbetbirgunn
Aday Memur
07 Ağustos 2023 19:31
1 derece alma kismini anlayamadim acar misiniz?
crabnet355, 8 saat önce
Dmk çok açık.. 1 kademe alırsın.. Sağlık bölümleri bitirirsen buna aöf acil durum,sosyal hizmet, sağlık yönetimi dahil bir derece alırsın.

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
07 Ağustos 2023 19:37
657 sayılı kanunda hangi madde hatırlayamadım tıp eczacılık veterinerlik biyoloji vb bölümleri bitirenlere sağlık lisansiyeri deniyor..Bunlara bir derece veriliyor..Bu hükümde yer almayan sağlık lisansiyerlerini YÖK belirliyor..YÖK ün yayınladığı sağlık bilimleri lisansiyer listesinde yer alan bölümlerden mezunsanız (daha önce sağlık ve teknik bölümlerinden derece almadıysanız) İlave Bir derece alıyorsunuz. Açıkögretimde yer alan sosyal hizmet,Acil durum afet yönetimi,Sağlık yönetimi lisans bölümleri dw dahil..Ancak Egm verir mi vermez mi bilemem. MEB ve Sağlık bakanlığı veriyor...
elbetbirgunn, 3 saat önce
1 derece alma kismini anlayamadim acar misiniz?

elbetbirgunn
Aday Memur
07 Ağustos 2023 20:33
Cok tesekkur ederim egm mumkun degil vermez:)
crabnet355, 3 saat önce
657 sayılı kanunda hangi madde hatırlayamadım tıp eczacılık veterinerlik biyoloji vb bölümleri bitirenlere sağlık lisansiyeri deniyor..Bunlara bir derece veriliyor..Bu hükümde yer almayan sağlık lisansiyerlerini YÖK belirliyor..YÖK ün yayınladığı sağlık bilimleri lisansiyer listesinde yer alan bölümlerden mezunsanız (daha önce sağlık ve teknik bölümlerinden derece almadıysanız) İlave Bir derece alıyorsunuz. Açıkögretimde yer alan sosyal hizmet,Acil durum afet yönetimi,Sağlık yönetimi lisans bölümleri dw dahil..Ancak Egm verir mi vermez mi bilemem. MEB ve Sağlık bakanlığı veriyor...

Başkan91
Memur
07 Ağustos 2023 21:53

1yan verir kral tezli tezsiz farketmez son yanda isen dik alırsın

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