Tezsiz yüksek lisans yan verir mi?

657 sayılı kanunda hangi madde hatırlayamadım tıp eczacılık veterinerlik biyoloji vb bölümleri bitirenlere sağlık lisansiyeri deniyor..Bunlara bir derece veriliyor..Bu hükümde yer almayan sağlık lisansiyerlerini YÖK belirliyor..YÖK ün yayınladığı sağlık bilimleri lisansiyer listesinde yer alan bölümlerden mezunsanız (daha önce sağlık ve teknik bölümlerinden derece almadıysanız) İlave Bir derece alıyorsunuz. Açıkögretimde yer alan sosyal hizmet,Acil durum afet yönetimi,Sağlık yönetimi lisans bölümleri dw dahil..Ancak Egm verir mi vermez mi bilemem. MEB ve Sağlık bakanlığı veriyor...

657 sayılı kanunda hangi madde hatırlayamadım tıp eczacılık veterinerlik biyoloji vb bölümleri bitirenlere sağlık lisansiyeri deniyor..Bunlara bir derece veriliyor..Bu hükümde yer almayan sağlık lisansiyerlerini YÖK belirliyor..YÖK ün yayınladığı sağlık bilimleri lisansiyer listesinde yer alan bölümlerden mezunsanız (daha önce sağlık ve teknik bölümlerinden derece almadıysanız) İlave Bir derece alıyorsunuz. Açıkögretimde yer alan sosyal hizmet,Acil durum afet yönetimi,Sağlık yönetimi lisans bölümleri dw dahil..Ancak Egm verir mi vermez mi bilemem. MEB ve Sağlık bakanlığı veriyor...

elbetbirgunn, 3 saat önce 1 derece alma kismini anlayamadim acar misiniz?