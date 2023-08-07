Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 12:35
Es durumu
Merhaba arkadaşlar esim dogum izninde es durumu tayini isteyeceğiz ama doğum izninde nasil oluyor ve tayin olursa ucretsiz izne ayrılabilir mi

Çok Yazılan Konular

Kiracılara Allah yardım etsinEv sahiplerinin Allah yardımcısı olsunTayin hakkının sınavla olması gerekliliğiYusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizYeni Başlayan Öğretmene tavsiyelerİl dışı ilişik kesme süresiİl dışı ve eş durumu iptalEmlak Balonu SönüyorEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Alan değişikliği

Sözlük

nemesis 1 çocuk doktorluğu son durum 1 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 8 black mirror 2 menşei 1 Halka Arz 4 doktor istifaları ve yurtdışına gitmeler 2 ağla açılırsın 2 tavsiye filmler 2 yıldız tilbe 1

Son Haberler

Bilge Kral Aliya İzetbegoviç, doğumunun 98. yılında saygı ve özlemle anılıyorKırklareli'nde bir haftada 241 düzensiz göçmen yakalandıBayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptıBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüSungurlu'da şap karantinası başlatıldı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.