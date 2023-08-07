Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 12:37
MEB GYS tercihleri ne zaman

Tercihler ne zaman bilgisi olan var mı?


2ven
Aday Memur
07 Ağustos 2023 13:25

bu hafta başlasa keşke şu debdebeden kurtulsak

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