Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 12:57
2024 yılı Memur maaş zammı toplu görüşmeleri?

şu anda devam eden 2024 yılı memur maaş zamlarında, memurları bekleyen büyük tehlikenin farkında olmak gerekiyor. Memurlara yapılan seyyanen 8.077 TL lik zam ile 2024 yılı Ocak ayında kök maaşa yapılacak %50 zam bile SIFIR zam demektir. en düşük memur maaşı 22.017 TL desek, seyyanen zammı çıkınca kök maaş 13.940.- TL olur. Memura Ocak 2024 te %50 zam verilse bile 7.000 TL yapar. Kök maaşa ekleyince 20.940 TL yapacağı için Memur Ocak ayında Emeklinin %25 zammına benzeyecek. Sendikalar uyumayın.


Kagiş
Müsteşar
07 Ağustos 2023 13:29

Yok yookk, 2024'te de şahlanacağız innnşallahhh!!?)))

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