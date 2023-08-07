Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 12:59
Tekamül

Bir dahaki tekamül ne zaman bilen var mı? Tekamül kaldırıldı diye bir söylenti var doğru mudur?

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