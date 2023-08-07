Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 13:23
Vekaletle ilişik kesme

Merhaba,

İl dışı tayin sonucunda vekaletle ilişki kesen oldu mu? Böyle bir şey mümkün oluyor mu acaba?


melike.h
Şef
07 Ağustos 2023 13:30

benim çalıştığım ilde vekalet ile ilişik kesiliyor ama vekalet ile başlama yapılmıyor.

bildiğim kadarı ile her yerde farklı. bazı valiler yazı çıkarıyor vekalet kabul etmiyor diye biliyorum.

yani çalıştığınız ile sorun bence


avea11
Aday Memur
07 Ağustos 2023 13:32

Teşekkür ederim

melike.h, 10 dk. önce

benim çalıştığım ilde vekalet ile ilişik kesiliyor ama vekalet ile başlama yapılmıyor.

bildiğim kadarı ile her yerde farklı. bazı valiler yazı çıkarıyor vekalet kabul etmiyor diye biliyorum.

yani çalıştığınız ile sorun bence

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kiracılara Allah yardım etsinEv sahiplerinin Allah yardımcısı olsunTayin hakkının sınavla olması gerekliliğiYusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizYeni Başlayan Öğretmene tavsiyelerİl dışı ilişik kesme süresiİl dışı ve eş durumu iptalEmlak Balonu SönüyorEk Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?Alan değişikliği

Sözlük

yoğun bakımda çalışan hemşirelere 7 gün 5yıldız otellerde bedava 1 koltuk örtüsü 1 abd'nin dünyanın en vahşi ve acımasız ülkesi olması bakınız 2 at 1 çocuk doktorluğu son durum 1 Halka Arz 4 çay simit 1 yorgun mermi 1 istanbul 1 tavsiye filmler 2 ötekinin ötekisi 1

Son Haberler

Bilge Kral Aliya İzetbegoviç, doğumunun 98. yılında saygı ve özlemle anılıyorKırklareli'nde bir haftada 241 düzensiz göçmen yakalandıBayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptıBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüSungurlu'da şap karantinası başlatıldı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.