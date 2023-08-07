İkinci il dışı atama olur mu?

Arkadaşlar bazı yerlerde ikinci il dışı ataması geçmiş yerlerde olmuş diye okumuştum. Sizce bu yılda böyle bir durum olur mu?

Arkadaşlar bazı yerlerde ikinci il dışı ataması geçmiş yerlerde olmuş diye okumuştum. Sizce bu yılda böyle bir durum olur mu?