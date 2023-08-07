Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


07 Ağustos 2023 13:41
Signal'in insan boy diş macunu

Signal bazı duraklara reklam vermiş metro direklerine kocaman diş macunu koymuşlar. Ben zaten White Now kullanıcısıyım, kişisel temizliğine dikkat eden herkes gibi benimde kendime ait ritüellerim var. Ama temizlik gibi en basic değerleri olmayan insanları sürükleyerek bu reklamda ne anlatmak istenildiğini söylememiz, göstermemiz gerekebilir. Bu büyük diş macunlarına denk gelirseniz yüksek sesle diş fırçalamak ne güzeldir diye bağırarak topluma mesaj verebilirisiniz. Metro İstanbul ve Signal?in bu iş birliğini çok beğendim.

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