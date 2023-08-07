Signal'in insan boy diş macunu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : LanetF16 Gökçen
Çok Yazılan Konular
Sözlük
antik heykellerin aslında orjinalleri renkliymiş 1 güne bir söz bırak 1 ölüm 1 abd'nin dünyanın en vahşi ve acımasız ülkesi olması bakınız 2 at 1 black mirror 2 sahte hesap acip kendi entrylerini begenmek 1 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 6 tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 2 doktor istifaları ve yurtdışına gitmeler 3 Goygoy 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.