Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ağustos 2023 13:56
Alt bölge tayini sonuçlanan var mı?

16 mayısta dilekçe verdim ve hala bir cevap yok. Yalın zamanda alt bölge tayini sonuçlanan var mı? Bakanlığa aylardır ulaşamıyorum telefonlara cevap vermiyorlar. Artık iyice bunaldım bu işten...

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