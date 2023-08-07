Polislere ani şark gelebiliyor mu?

Ani şark değil de ani felç gibi vakalar olabiliyor... Şarka tayin dönemi haricinde göndermezler eş durumun, mazeretin ya da hayat koçun yoksa... Hayat koçu da ne ki dediğini duyar gibiyim... Torpil yav... :)

Ani şark değil de ani felç gibi vakalar olabiliyor... Şarka tayin dönemi haricinde göndermezler eş durumun, mazeretin ya da hayat koçun yoksa... Hayat koçu da ne ki dediğini duyar gibiyim... Torpil yav... :)