Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 14:15
Polislere ani şark gelebiliyor mu?
Şark dönemi haricinde 2. Şark vurma ihtimali var mi

memuraday-y
Şef
07 Ağustos 2023 14:29

Neden sordunuz hocam


PianistVladislav
Aday Memur
07 Ağustos 2023 14:30
Ani şark değil de ani felç gibi vakalar olabiliyor... Şarka tayin dönemi haricinde göndermezler eş durumun, mazeretin ya da hayat koçun yoksa... Hayat koçu da ne ki dediğini duyar gibiyim... Torpil yav... :)

AngelYea
Aday Memur
07 Ağustos 2023 14:52
2. Sark olayını anlamaya çalışıyorum da
memuraday-y, 59 dk. önce

Neden sordunuz hocam


AngelYea
Aday Memur
07 Ağustos 2023 14:56
Tayin donemleri ne zamanlardır ve 2. Şark olayı nedir tam olarak?
PianistVladislav, 58 dk. önce
Ani şark değil de ani felç gibi vakalar olabiliyor... Şarka tayin dönemi haricinde göndermezler eş durumun, mazeretin ya da hayat koçun yoksa... Hayat koçu da ne ki dediğini duyar gibiyim... Torpil yav... :)
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