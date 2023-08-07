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Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 14:34
Kendin olmak ne kadar zor?

Kendin olmak ne kadar zor değil mi? Çocuğuna karşı eğitebilmek için, babana karşı saygıdan, sevgiline karşı sevgiden. Hele ki artık sosyal medyada. Öyle ya söylerken yüzün kızarmaz, kızarsa da görmezler, gözlerinin içine bakmana da gerek yok, kaçırsan da bilmezler. Yazarsın pervasızca.

Ya da acaba yazdığım karşıma çıkar mı? Kısacası kendin olabilir misin? Kendinin de kandırabilir misin?

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