Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 14:41
Mebbis tayin başvuru sorunu

İl dışı mazerete bağlı eş durumu tayin talebim okulun mebbis'inde görünmüyor. Aynı sorunu yaşayan var mı? Başka okulda görevlendirme iken haziran'da okuluma geri döndüm ve yeni mebbis şifresi almadım. E-devlet şifresi ile giriş yapıyorum. Sorun bununla ilgili olabilir mi? Ya da geçici bir sorun mu yaşanıyor? Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.

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