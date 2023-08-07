İstifa Sonrası Dönüş (657)

1. Aday memurken istifa edilmediği takdirde sizi kabul eden bir 657'ye bağlı kuruma dönüş yapabilirsiniz. İstifa sonrası dönüş için kurumlara 1 belki en fazla 2 kontenjan verildiğini ve sınavla atanmaktan bile daha zor olduğunu bilmenizi isterim.

2. Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara o kadrodan daha önce istifa etmediyseniz sınavsız dönüş ile atanamazsınız. Daha önce şehir plancısı olarak çalışıp ayrılsaydınız olabilirdi ancak şu an atamanızı bu kadroya yapamazlar.