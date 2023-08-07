Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 14:42
İstifa Sonrası Dönüş (657)

Merhaba arkdaşlar, ben 2012 de maliye bakanlığına memur olarak atandım, 2016 yılında istifa ettim tekniker olarak 399 a atandım. bu süreçte mimarlık fak Şehir Planlama bitirdim. yalnız bizim kurum yükselme sınavında Şehir Plancı Ünvanı açmayıp genellikle hizmet alımı ile bu eksikliğini kapatıyor. Asıl konu ; 1) Olur ile istifa ettiğim 657 başka bir kurumda kit olmayan dönüş yapabilir miyim 2) Yapılması uygun görülse bitirdiğim lisans olan şehir plancı olarak teknk hizmetler sınıfına yapılabilir mi ? lütfen bilgi ve deneyimi olanlar cevaplarsa çok memnun olurum.


hsnd
Müsteşar
07 Ağustos 2023 15:22

1. Aday memurken istifa edilmediği takdirde sizi kabul eden bir 657'ye bağlı kuruma dönüş yapabilirsiniz. İstifa sonrası dönüş için kurumlara 1 belki en fazla 2 kontenjan verildiğini ve sınavla atanmaktan bile daha zor olduğunu bilmenizi isterim.

2. Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara o kadrodan daha önce istifa etmediyseniz sınavsız dönüş ile atanamazsınız. Daha önce şehir plancısı olarak çalışıp ayrılsaydınız olabilirdi ancak şu an atamanızı bu kadroya yapamazlar.


Mrt-72
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 15:26

Teşekkürler hocam , yani tekrar dönüş zor ve ünvan istifa etiğimiz unvanla olur olursa .

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