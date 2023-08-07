KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ağustos 2023 14:48
SUEM Kayıt Süreci

SUEM asil kayıtları başladı mı ? Yedek çağrımı ardından gelecek mi, bilgi olan var ise paylaşabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

jandarma asem suem cagrilma puanlariPersonel sınıfı subayBu felaketlerden sonra Aralık ayındaki jandarma alımında kontenjan artar mıBekçiliği bırakıp dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçişASEM Evci İzni HakkındaBi sonraki asem suem alımında kontenjanAskeri okuldan ayrıldıktan sonra tekrar girmekAsem intibak

Sözlük

istanbul 1 tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 2 antik heykellerin aslında orjinalleri renkliymiş 1 nemesis 1 abd'nin dünyanın en vahşi ve acımasız ülkesi olması bakınız 2 at 1 ölüm 1 hukukcu0 1 bamya 2 Börteçine 1 acıtıcı gerçekler 2

Son Haberler

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli olduKocaeli'nin Derince ilçesinde patlama meydana geldiYKS tercihleri için yarın son günYunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandıAfyonkarahisar'da tartıştığı çocuğu bıçaklayan bakkal gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.