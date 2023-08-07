Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 14:51
2. Şark kalkti mi
2. Şark kalkti mi kesin? Kimler 2. Şarka gitmek zorunda? Hangi tarihlerde şark gelebilir belirli tarihi var mı her an olabilir mi

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