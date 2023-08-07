Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 15:00
Poli maaşı

Dün Ast.Kıd.Cvş. arkadaşla konuştum. Maaşı 35.000 tl.Abi siz Uzm.Çvş. ayarısınız dedi. Onlarda 34.000 tl. Alıyorlarmış. Allah dsha çok versin. Bizim maaşlar bayağı düşük.

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