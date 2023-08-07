Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 15:00
Polis maaşı

Dün Ast.Kıd.Cvş. arkadaşla konuştum. Maaşı 35.000 tl.Abi siz Uzm.Çvş. ayarısınız dedi. Onlarda 34.000 tl. Alıyorlarmış. Allah dsha çok versin. Bizim maaşlar bayağı düşük.


mengok
Şef
07 Ağustos 2023 15:47
Rezil durumda polis
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