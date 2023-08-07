Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ağustos 2023 15:13
Eş durumu evrak takibi

Sağlık bakanlığı dys den evrak takip ettiğimde ?sağlık memuru atama biriminde? diyor. Bundan sonraki aşamaları bilen var mı ? Şu an değerlendiriliyor mu demek ?

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