Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 15:29
Şikayet edecegim !!

Okul idarecileri maaş karşılığı girmesi gereken derslere gitmiyorlar 2023 2024 yılında şikayet edeceğim direk bakanlığa mi edeyim tavsiyeler görüşler ? Okul açılınca kaç gün bekleyeyim ?


kimininduası
Aday Memur
07 Ağustos 2023 15:42

Silsileyi takip etmeniz doğrusu hocam


Kagiş
Müsteşar
07 Ağustos 2023 15:46

Öğrenirler kimin şikayet ettiğini hocam! Uğraşırlar sonra sizinle! Üzerler hocam, üzerler!!!))


Alex10alec
Şube Müdürü
07 Ağustos 2023 15:58

Hiçbir şey yapamazlar hak yiyen haramzadeleri görüpte asıl sesini çıkarmamak asıl insanı vicdanı rahat bırakmaz öyle bir şey görsem şayet kellesine çökerim şayet bir Allah'tan korkarım hak yiyenleri haksızlık yapanları devletin malına zarar verenleri gördüğüm zaman kendimden geçiyorum gözüm hiçbir şey görmüyor @dahihoca hiç çekinme şikayetini et bu senin vatandaşlık görevin o lavuklar hiçbir şey yapamazlar sana

Kagiş, 1 saat önce

Öğrenirler kimin şikayet ettiğini hocam! Uğraşırlar sonra sizinle! Üzerler hocam, üzerler!!!))


muallim_34
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 16:07

Ilkokul idarecileri derslere girmezken ortaokul ve listedekiler girmek zorunda..Bu haksızlık giderilmeli.

Ya herkes girmeli ya da kimse girmemeli.


balarest
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 16:09
İhbar olarak yaparsınız. Cevabı kendileri arka kapıyı dolaşarak cevap yazarlar sonra kendilerine çeki düzen verirler
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