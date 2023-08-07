Devlette 8 yıl çalıştıktan sonra ekstra 1 kademe verilmesi hk.

merhaba,

64. maddede böyle bir durum var. ''Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.'' diyor

Devlet memurluğunda 11.yılın içindeyim, fakat ilk 5.5 yılım teknik hizmetler kadrosunda mühendis olarak son 5 yılım ise uzman olarak.

Acaba bu madde aynı pozisyonda çalışmışlığa mı bakar? yoksa 11 yıldan beri çalıştığım için bu madde beni kapsar mı?

Teşekkürler