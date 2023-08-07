Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 15:31
Devlette 8 yıl çalıştıktan sonra ekstra 1 kademe verilmesi hk.

merhaba,

64. maddede böyle bir durum var. ''Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.'' diyor

Devlet memurluğunda 11.yılın içindeyim, fakat ilk 5.5 yılım teknik hizmetler kadrosunda mühendis olarak son 5 yılım ise uzman olarak.

Acaba bu madde aynı pozisyonda çalışmışlığa mı bakar? yoksa 11 yıldan beri çalıştığım için bu madde beni kapsar mı?

Teşekkürler


İkuk
Aday Memur
07 Ağustos 2023 15:38
Merhabalar, Devlette geçen 8 yılı kapsar hocam. Ünvana bakmaz.

chaner26
Aday Memur
07 Ağustos 2023 15:40

teşekkürler cevabınız için

İkuk, 2 saat önce
Merhabalar, Devlette geçen 8 yılı kapsar hocam. Ünvana bakmaz.

Yorumsuzadam
Memur
07 Ağustos 2023 15:43

Bir insan mühendisliği bırakıp neden uzmanlığa geçer

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